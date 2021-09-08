ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Чехией

Парни Александра Петракова выйдут на поле в желтом комплекте экипировки

  • 08.09.2021 12:30
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  • 1 комментарий
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Чехией
© УАФ

В среду в Пльзене на стадионе «Дусан-Арена» сборная Украины в товарищеском поединке встретится с командой Чехии.
 
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Чехи сыграют в красном.

Начало матча - в 21.45 по киевскому времени.

Чехия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    оксана микуленок
    оксана микуленок, 08.09.2021 12:37
    +1
    Більш звична для України
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