ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Чехией

В среду в Пльзене на стадионе «Дусан-Арена» сборная Украины в товарищеском поединке встретится с командой Чехии.



На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Чехи сыграют в красном.

Начало матча - в 21.45 по киевскому времени.

Чехия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч