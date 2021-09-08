ПАЛЯНИЦА: «Зачем разрешили группе игроков покинуть расположение сборной?»

Бывший нападающий национальной команде – о предстоящей встрече с Чехией

  • 08.09.2021 12:25
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ПАЛЯНИЦА: «Зачем разрешили группе игроков покинуть расположение сборной?»
© УАФ

Бывший нападающий сборной Украины Александр Паляница поделился мнением о целесообразности проведения товарищеского матча против Чехии, а также прокомментировал кадровые потери в составе сборной Украины.
 
«Не считаю, что без сегодняшнего товарищеского матча с Чехией можно было бы обойтись. Когда же проверить в деле резервистов из расширенного списка, как не сейчас? Кто из них проявит себя, того и вызывать дальше. Думаю, что в Пльзене место в воротах займет Дмитрий Ризнык, дадут шанс Владиславу Кочергину.
 
Вот только не понимаю, зачем разрешили целой группе игроков покинуть расположение сборной. И при чем здесь Лига чемпионов? Главная команда страны решает чрезвычайно важную задачу: завоевание путевки в финальную часть чемпионата мира, и поэтому буквально всем футболистам необходимо дорожить каждым днем, проведенным вместе. Тем более, под руководством нового главного тренера, который только ставит свою игру», – сказал Паляница.

Чехия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

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Источник — zbirna.com

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