ШЕЛАЕВ: «У Украины есть потенциал зацепиться за второе место в группе»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова выйти на чемпионат мира

  • 08.09.2021 12:00
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ШЕЛАЕВ: «У Украины есть потенциал зацепиться за второе место в группе»
© УАФ

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился мнением о матче главной команды страны против Франции (1:1), который состоялся 4 сентября в Киеве.

«Все сошлись во мнении, что подопечные Александра Петракова своей игрой с чемпионами мира доказали, что у них имеется потенциал, позволяющий надеяться, что на финише удастся наверстать упущенное и зацепиться за второе место в отборочном турнире.

Состав на Чехию? Это решать исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову. Хотя, думаю, что он должен предоставить шанс проявить себя Дмитрию Ризныку, Владиславу Кочергину, Даниилу Сикану, Сергею Булеце», - сказал Шелаев.

Отметим, что после пяти туров в активе сборной Украины пять очков. Столько же набрала Финляндия, которая имеет два матча в запасе. Франция с 9 баллами в активе уверенно лидирует.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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