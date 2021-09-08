Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам нужно выходить и делать результат»

Хавбек сборной Украины – о предстоящем спарринге с Чехией

  • 08.09.2021 11:18
  • 375 просмотров
  • 2 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам нужно выходить и делать результат»
© Sportbible. Александр Зинченко

Лидер сборной Украины Александр Зинченко поделился своими мыслями накануне контрольного поединка с Чехией.

«Надеюсь, что игра будет зрелищной. Мы полностью уважаем эту команду, но у нас свои цели. Нам нужно выходить и делать результат, и с хорошим настроением, как Александр Васильевич сказал, готовиться к следующим играм», - сказал Зинченко.

Поединок Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    JackyM
    online
    JackyM, 08.09.2021 12:06
    0
    Взагалі то без Зінченка, збірна зіграла сильніше в атакуючій лінії з Францією.Йому треба це признати.
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    tima fialko
    online
    tima fialko, 08.09.2021 11:51
    0
    Олександр,результат буде коли збірна будете нарешті грати всю гру-всі 90 хвилин.Товариська зустріч, саме для того, щоб почати саме ГРАТИ,а не вимучувати перемогу бескінечними пасами воротарю,повільними перепасовками,відбиттям м"яча подалі аби куди.
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