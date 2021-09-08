Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам нужно выходить и делать результат»

Лидер сборной Украины Александр Зинченко поделился своими мыслями накануне контрольного поединка с Чехией.

«Надеюсь, что игра будет зрелищной. Мы полностью уважаем эту команду, но у нас свои цели. Нам нужно выходить и делать результат, и с хорошим настроением, как Александр Васильевич сказал, готовиться к следующим играм», - сказал Зинченко.

Поединок Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Начало в 21:45.