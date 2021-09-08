Эриксен вернулся в Милан и в течение месяца начнет тренировки

Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен, который в июне пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией, вскоре начнет работу.

Источник сообщает, что 29-летний футболист вернулся в Милан и в течение месяца может возобновить тренировки с командой.

В данный момент Эриксен проходит медицинские обследования. Если он покажет хороший результат - получит разрешение на работу.

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