Эриксен вернулся в Милан и в течение месяца начнет тренировки

Датчанин проходит все медицинские тесты

  • 08.09.2021 10:38
  • 381 просмотр
  • 1 комментарий
Эриксен вернулся в Милан и в течение месяца начнет тренировки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен, который в июне пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией, вскоре начнет работу.

Источник сообщает, что 29-летний футболист вернулся в Милан и в течение месяца может возобновить тренировки с командой.

В данный момент Эриксен проходит медицинские обследования. Если он покажет хороший результат - получит разрешение на работу.

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Источник — Get Italian Football News

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    seregka1991
    seregka1991, 08.09.2021 12:00
    0
    Это как бабушка после инсульта идет дальше копать картошку. Очень большой риск рецидива. Здоровья парню.
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