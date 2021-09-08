Мало очков. У Украины почти нет шансов стать хозяином полуфинала плей-офф

Двухраундовый плей-офф отбора к ЧМ-2022 пройдет в марте следующего года

  • 08.09.2021 10:20
  • 1966 просмотров
  • 1 комментарий
Мало очков. У Украины почти нет шансов стать хозяином полуфинала плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

У сборной Украины почти нет шансов стать хозяином полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022, финальная часть которого состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

В марте 2022 года 12 команд разыграют 3 путевки на мундиаль. Хозяева полуфиналов плей-офф (24/25 марта) будут 6 команд с наиболее высокими показателями в квалификационном раунде, а хозяев финалов (28/29 марта) определит жеребьевка.

  • Украина после 5 туров имеет всего 5 очков, поэтому очень вряд ли окажется в шестерке лучших вторых команд из 10 групп.

Схема отбора к ЧМ-2022

Наибольшие шансы выйти в плей-офф ЛЧ из Лиги наций имеют (по текущему раскладу) Уэльс и Австрия, победители групп дивизионов B (желтый цвет – уже в топ-2, зеленый – лучшие среди вне топ-2).

Наибольшие шансы стать хозяевами полуфиналов плей-офф на данный момент имеют (по данным We Global Football):

  • Сербия – 82.4%
  • Польша – 60.8%
  • Швейцария – 58.7%
  • Уэльс – 47.8%
  • Испания – 45.4%
  • Швеция – 35.2%
  • Италия – 28.4%
  • Чехия – 27.7%
  • Турция – 26.4%
  • Хорватия – 25.8%
  • Шотландия – 25.4%
  • Норвегия – 24.9%
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Николай Степанюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal
    Vladdal, 08.09.2021 10:37
    +1
    Тут ещё надо очень думать как вторыми стать. В общем, я бы не бежал впереди лошади.
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