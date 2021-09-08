Мало очков. У Украины почти нет шансов стать хозяином полуфинала плей-офф

У сборной Украины почти нет шансов стать хозяином полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022, финальная часть которого состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.
В марте 2022 года 12 команд разыграют 3 путевки на мундиаль. Хозяева полуфиналов плей-офф (24/25 марта) будут 6 команд с наиболее высокими показателями в квалификационном раунде, а хозяев финалов (28/29 марта) определит жеребьевка.
- Украина после 5 туров имеет всего 5 очков, поэтому очень вряд ли окажется в шестерке лучших вторых команд из 10 групп.
Схема отбора к ЧМ-2022
Наибольшие шансы выйти в плей-офф ЛЧ из Лиги наций имеют (по текущему раскладу) Уэльс и Австрия, победители групп дивизионов B (желтый цвет – уже в топ-2, зеленый – лучшие среди вне топ-2).
Наибольшие шансы стать хозяевами полуфиналов плей-офф на данный момент имеют (по данным We Global Football):
- Сербия – 82.4%
- Польша – 60.8%
- Швейцария – 58.7%
- Уэльс – 47.8%
- Испания – 45.4%
- Швеция – 35.2%
- Италия – 28.4%
- Чехия – 27.7%
- Турция – 26.4%
- Хорватия – 25.8%
- Шотландия – 25.4%
- Норвегия – 24.9%
Best chance to host a UEFA playoff semifinal match:— We Global Football (@We_Global) September 7, 2021
Serbia 🇷🇸 – 82.4%
Poland 🇵🇱 – 60.8%
Switzerland 🇨🇭– 58.7%
Wales 🏴 – 47.8%
Spain 🇪🇸 – 45.4%
Sweden 🇸🇪 – 35.2%
Italy 🇮🇹 – 28.4%
Czech Republic 🇨🇿 – 27.7%
Turkey 🇹🇷 – 26.4%
Croatia 🇭🇷 – 25.8%
Scotland 🏴 – 25.4%
Norway 🇳🇴 – 24.9%
Николай Степанюк, Sport.ua
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