Мало очков. У Украины почти нет шансов стать хозяином полуфинала плей-офф

У сборной Украины почти нет шансов стать хозяином полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022, финальная часть которого состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

В марте 2022 года 12 команд разыграют 3 путевки на мундиаль. Хозяева полуфиналов плей-офф (24/25 марта) будут 6 команд с наиболее высокими показателями в квалификационном раунде, а хозяев финалов (28/29 марта) определит жеребьевка.

Украина после 5 туров имеет всего 5 очков, поэтому очень вряд ли окажется в шестерке лучших вторых команд из 10 групп.

Схема отбора к ЧМ-2022

Наибольшие шансы выйти в плей-офф ЛЧ из Лиги наций имеют (по текущему раскладу) Уэльс и Австрия, победители групп дивизионов B (желтый цвет – уже в топ-2, зеленый – лучшие среди вне топ-2).

Наибольшие шансы стать хозяевами полуфиналов плей-офф на данный момент имеют (по данным We Global Football):

Сербия – 82.4%

– 82.4% Польша – 60.8%

– 60.8% Швейцария – 58.7%

– 58.7% Уэльс – 47.8%

– 47.8% Испания – 45.4%

– 45.4% Швеция – 35.2%

– 35.2% Италия – 28.4%

Чехия – 27.7%

Турция – 26.4%

Хорватия – 25.8%

Шотландия – 25.4%

Норвегия – 24.9%