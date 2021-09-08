Артем БОНДАРЕНКО: «Взяли очень тяжелые три очка»

Полузащитник сборной Украины U-21 Артем Бондаренко прокомментировал победу 2:1 над Арменией в отборе на молодежный чемпионат Европы:

«Думаю, общие впечатления положительные. Взяли очень тяжелые три очка. Выиграли два матча из двух. Думаю, хотим продолжать такой путь.

Армяне не удивили. Достаточно боевая команда. На стадии сборных не бывает легких встреч.

Мы должны были закрывать игру. Есть такое в футболе. Такое случается, что вроде надо закрывать, а ты не закрываешь – и 2:2. И кому интересно, что хорошо играли? Хоть и не забили, но 2:1, уверенно довели концовку», - сказал Бондаренко.