Неудачный 2021-й. Ювентус закончит этот год с убытками под 200 млн евро

Туринский «Ювентус» закроет финансовый год с убытками в размере 190 миллионов евро.

Как сообщает итальянская пресса, эта сумма в два раза превышает показатель за прошлый год.

Отмечается, что убытки стали последствиями пандемии, когда клуб играл при пустых трибунах. Немаловажным фактором также стал прошлогодний вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Ювентус» уже четвертый год подряд терпит убытки.

Ранее «Ювентус» раскрыл финансовые детали трансфера Роналду в МЮ.