Неудачный 2021-й. Ювентус закончит этот год с убытками под 200 млн евро

Клуб тяжело переживает период пандемии

  • 08.09.2021 09:38
  • 201 просмотр
  • 1 комментарий
Неудачный 2021-й. Ювентус закончит этот год с убытками под 200 млн евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» закроет финансовый год с убытками в размере 190 миллионов евро.

Как сообщает итальянская пресса, эта сумма в два раза превышает показатель за прошлый год.

Отмечается, что убытки стали последствиями пандемии, когда клуб играл при пустых трибунах. Немаловажным фактором также стал прошлогодний вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Ювентус» уже четвертый год подряд терпит убытки.

Ранее «Ювентус» раскрыл финансовые детали трансфера Роналду в МЮ.

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Источник — Football-Italia

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    online
    vital, 08.09.2021 10:37
    0
    Ось чому Юве так хотів Суперлігу
    Ссылка
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