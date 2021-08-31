Ювентус раскрыл финансовые детали трансфера Роналду в МЮ

Английский клуб заплатит за 36-летнего португальца 15 миллионов евро

  • 31.08.2021 11:07
  • 789 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус раскрыл финансовые детали трансфера Роналду в МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Туринский «Ювентус» раскрыл финансовые детали трансфера Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» выплатят итальянскому клубу 15 миллионов евро в течение пяти лет.

Кроме того, «Ювентус» может получить еще до 8 миллионов в качестве бонусов, но точная сумма неизвестна, поскольку она будет зависеть от успешности португальца в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Ранее была информация, что английский клуб заплатит за трансфер 25 миллионов евро.

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Источник — ФК Ювентус

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 31.08.2021 11:59
    +2
    15 лямів за Роналду і 10 лямів Суркіс хоче за Супрягу....
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