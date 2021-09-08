В субботу, 11 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» сыграет против луганской «Зари».
Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
«Рух» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Заря».
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Источник — Sport.ua
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