Пике может завершить карьеру летом 2022 года

Ветеран «Барселоны» Жерар Пике сделал заявление, что может завершить карьеру в конце этого сезона.
«Я уйду из футбола будучи игроком «Барселоны». Да, это может быть последний сезон для меня. Не могу гарантировать, что буду играть в следующем сезоне. В тот день, когда почувствую, что больше не могу помогать «Барсе», я уйду», - сказал Пике.
Напомним, что Пике пошел на сокращение зарплаты, чтобы помочь «Барселоне» справиться с кризисом.
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Источник — Goal.com
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