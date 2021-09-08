Пике может завершить карьеру летом 2022 года

Защитник готов попрощаться с футболом

  • 08.09.2021 10:16
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Пике может завершить карьеру летом 2022 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ветеран «Барселоны» Жерар Пике сделал заявление, что может завершить карьеру в конце этого сезона.

«Я уйду из футбола будучи игроком «Барселоны». Да, это может быть последний сезон для меня. Не могу гарантировать, что буду играть в следующем сезоне. В тот день, когда почувствую, что больше не могу помогать «Барсе», я уйду», - сказал Пике.

Напомним, что Пике пошел на сокращение зарплаты, чтобы помочь «Барселоне» справиться с кризисом.

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Источник — Goal.com

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