Жерар ПИКЕ: «Бартомеу – один из худших президентов Барселоны»

Защитник «Барселоны» раскритиковал экс-президента клуба

  • 07.09.2021 22:30
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Жерар ПИКЕ: «Бартомеу – один из худших президентов Барселоны»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подверг критике бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу:

«Я не могу сказать, худший ли он. За то время, которое я помню, он, должно быть, в верхней части списка худших. Мы все виноваты, но это правда, что клуб не пошел в том направлении, которого хотят все каталонцы.

Теперь я полон надежд и взволнован. Следующие пять или десять лет будут очень хорошими для «Барселоны».

Бартомеу руководил «Барселоной» с 2014 по 2020 года. Сейчас клуб возглавляет Жоан Лапорта.

Ранее Пике пошел на сокращение зарплаты, чтобы помочь «Барселоне» справиться с кризисом.

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Источник — Marca

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