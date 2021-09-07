Жерар ПИКЕ: «Бартомеу – один из худших президентов Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подверг критике бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу:
«Я не могу сказать, худший ли он. За то время, которое я помню, он, должно быть, в верхней части списка худших. Мы все виноваты, но это правда, что клуб не пошел в том направлении, которого хотят все каталонцы.
Теперь я полон надежд и взволнован. Следующие пять или десять лет будут очень хорошими для «Барселоны».
Бартомеу руководил «Барселоной» с 2014 по 2020 года. Сейчас клуб возглавляет Жоан Лапорта.
Ранее Пике пошел на сокращение зарплаты, чтобы помочь «Барселоне» справиться с кризисом.
Источник — Marca
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