Прогноз: Украина и Финляндия наберут одинаково очков, но выше будут наши

Обозреватель Sport.ua cчитает, что сборная Украины займет итоговое второе место в группе

  • 08.09.2021 09:41
  • 2242 просмотра
  • 8 комментариев
Прогноз: Украина и Финляндия наберут одинаково очков, но выше будут наши
© УАФ

Матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, проходившие в нашей группе седьмого сентября, сложились как нельзя лучше для сборной Украины. И это при том, что наша национальная команда в этот день не играла. Сборная Франции без особых проблем победила сборную Финляндии, а Казахстан снова на последних секундах матча сумел отобрать очки у фаворита – на сей раз у команды Боснии и Герцеговины.

Итог таков: победа закрепила сборную Франции на первом месте (12 баллов), а поражение отбросило финнов на третью позицию, тогда как Украина поднялась на вторую ступеньку – за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Правда, у соперников равное количество очков – по пять, но у скандинавов есть игра в запасе. Боснийцы и казахи сохранили статус-кво: четвертое и пятое место соответственно.

Следующий тур в группе D состоится в октябре, а завершится все в середине ноября. На мой взгляд, именно последний игровой день и даст ответ на все вопросы в нашей сложной и запутанной группе.

Сложной она оказалась потому, что нет явного аутсайдера – казахи регулярно портят кровь более статусным оппонентам. К тому же, теряют очки все – даже чемпионы мира французы. Еще больше «перца» добавляет тот факт, что команды сыграли разное количество поединков: кому-то осталось провести лишь два матча (французам), кому-то три – (нам и казахам), а кому-то – целых четыре (финнам и боснийцам). Тем не менее, давайте попытаемся сейчас сделать прогноз на итоговое распределение сил в нашей группе.

Начнем с наиболее простого. Даже очевидного. Несмотря на то, что сборная Франции на данном этапе не производит впечатления непогрешимого фаворита, а ее основной «бриллиант» Мбаппе сказал, что «мы уже не самая сильная команда в мире», вряд ли у кого-то могут возникнуть сомнения относительно итоговой позиции «Ле Бле» в группе. Сейчас подопечные Дешама уверенно идут на первом месте, опережая Украину и Финляндию на целых семь пунктов. Да, гипотетически это огромное преимущество может испариться, если финны выиграют два ближайших матча: тогда расстояние между этими соперниками будет всего одно очко. Но, как было сказано выше, наша группа очень сложная и запутанная, поэтому именно в такое развитие ситуации верится с трудом. К тому же, есть комфортная уверенность в том, что французы своего не упустят.  

Тем не менее, давайте смотреть на турнирную ситуацию предельно объективно. Итак, следующий игровой день будет сыгран девятого октября. Тогда встретятся сборные Казахстана и Боснии и Герцеговины, а в параллельном поединке Финляндия примет Украину. Франция в это игровое окно будет отдыхать.

Спрогнозировать итог этих матчей очень сложно. Тем более, что есть «кровный» интерес. Тем не менее, давайте попытаемся. На мой взгляд, обе встречи завершатся вничью: казахи в родных стенах не дадут себя переиграть боснийцам, а финны вряд ли уступят нашей команде. Турнирное положение будет следующим: Франция – 12 баллов, Украина и Финляндия – по шесть, Босния и Герцеговина и Казахстан – по четыре.


Фото - УАФ

12 октября – следующее испытание. В этот день чемпионы мира снова будут наблюдать за происходящим со стороны. А наблюдать будет за чем. Казахстан будет принимать финнов, а Украина – сборную Боснии и Герцеговины. На мой взгляд, этот день будет для нашей команды если и не решающим, то определяющим. Рискну предположить, что «сине-желтые» одержат первую победу в отборе. Ну, иначе «все пропало». В другом поединке, мне кажется, победят финны: Казахстан вряд ли сможет дважды подряд выдавать позитивный результат. Получим следующую турнирную диспозицию: Франция – все те же 12 очков, Украина и Финляндия – по девять, Босния и Герцеговина и Казахстан – по четыре.

13 ноября уже сборная Украины будет «над схваткой». В этот день сыграют Франция – Казахстан и Босния и Герцеговина – Финляндия. Французы без особых хлопот должны брать свои три балла, позволяющие досрочно застолбить первое место. А вот во второй игре дня будет настоящий бой. Предположим, что выиграют балканцы. За тур до финиша команды в табеле о рангах распределятся следующим образом: Франция – 15 очков, Украина и Финляндия – по девять, Босния и Герцеговина – семь, Казахстан – четыре.

16 ноября настанет «судный день». Сразу для трех сборных, претендующих на второе место – Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. В последний день отбора сыграют Финляндия – Франция и Босния и Герцеговина – Украина. Финны не проиграют немотивированным гостям. Но и вряд ли выиграют. Ставлю на ничью. Ничья будет и в параллельном поединке: наши должны ее выгрызть любым способом.

Окончательный итог следующий: Франция – 16 очков, Украина – 10 очков, Финляндия – 10 очков, Босния и Герцеговина – восемь очков, Казахстан – четыре. Наша команда финиширует на втором месте благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных мячей.

Вполне возможно, что жизнь подкорректирует набранное количество баллов у некоторых команд. Однако, на мой взгляд, на итоговом расположении коллективов это не скажется: наша сборная все равно должна финишировать второй.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Молодов
    Олег Молодов, 08.09.2021 10:13
    0
    Василенко, ставь хату!
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.09.2021 10:12
    0
    С нашими делать прогноз дело неблагодарное, думали кумыс 1ОО % бахнем, в итоге 2 очка всего, опасались шо жабоеды нас бахнут и тут 2 очка аж и тд и тп, боснию с финами шапками уж никак не закидаем это уже тоже очевидно
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    Local78
    Local78, 08.09.2021 10:08
    0
    Все рішається на полі, хватить цих припущень, з ними були б вже на першому місці, а по факту безкомпромісна боротьба за друге...
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 08.09.2021 10:06
    0
    dudigo78, 08.09.2021 09:58
    Скоріш за все французи злиють останню гру. Тут треба вигравати всі три матчі що залишились
    Дешама итак за вылет на евро и кучу потерь в отборе на чм дома пресса не жалует. Уже ходят слухи о замене. Понятно что они обеспечат себе выход, но поражение будет ударом по репутации. А значит Франция не проиграет. Но ничья действительно реальна
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    Aratt
    online
    Aratt, 08.09.2021 10:06
    0
    Не нужно этих допущений. Нужно выиграть две игры из трех, в том числе: одну у финнов и будет все в порядке
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 08.09.2021 10:05
    +2
    Странно, что вы ставите финов выше боснийцев. Фины дома выдали равный матч с казахами. А Босния , как и наша сборная, упустила кучу моментов и дала казахам сыграть с ними в ничью. Босния , как и мы, выдала конкурентный матч с Францией, в то время когда Финляндия была разбита в одну калитку, не нанеся в створ чемпионов ни одного удара
    Ссылка
    dudigo78
    dudigo78, 08.09.2021 09:58
    +3
    Скоріш за все французи злиють останню гру. Тут треба вигравати всі три матчі що залишились
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 08.09.2021 09:51
    +4
    Слишком много допущений... все может быть и скорее всего будет не так.
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