В среду, 8 сентября, состоится товарищеский матч между национальными сборными Чехии и Украины. Игра пройдет в чешском городе Пльзень на поле стадиона «Дусан Арена», начало – в 21:45.

Украинская сборная провела два матча квалификации ЧМ-2022: упустила победу в игре с Казахстаном (2:2), а затем дала бой сборной Франции (1:1).

Чехия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.