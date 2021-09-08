Чехия
0 : 0
УКРАИНА
08.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Чехия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 сентября в 21:45 видеообзор товарищеского матча

  • 08.09.2021 07:35
  • 314 просмотров
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Чехия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

В среду, 8 сентября, состоится товарищеский матч между национальными сборными Чехии и Украины. Игра пройдет в чешском городе Пльзень на поле стадиона «Дусан Арена», начало – в 21:45.

Украинская сборная провела два матча квалификации ЧМ-2022: упустила победу в игре с Казахстаном (2:2), а затем дала бой сборной Франции (1:1). 

Чехия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

📺 Видеотрансляция

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Источник — Sport.ua

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