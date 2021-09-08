Источник: Альянс решил не менять президента клуба

Клуб Первой лиги продолжает возглавлять Сергей Демченко

  • 08.09.2021 05:12
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Источник: Альянс решил не менять президента клуба
© SumyToday. Сергей Демченко

В руководстве клуба «Альянс» из Липовой Долины, несмотря на недавние сообщения в СМИ, изменений не предвидится.

Клуб продолжает возглавлять Сергей Демченко, и в ближайшее время никаких кардинальных изменений не намечается.

У «Альянса» в начале сезона появился новый спонсор, представитель которого и должен был стать у руля клуба. Ранее клуб из Липовой Долины хотел сняться с чемпионата после первого тура, но затем все-таки продолжил выступления в Первой лиге.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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