Источник: Альянс решил не менять президента клуба

В руководстве клуба «Альянс» из Липовой Долины, несмотря на недавние сообщения в СМИ, изменений не предвидится.
Клуб продолжает возглавлять Сергей Демченко, и в ближайшее время никаких кардинальных изменений не намечается.
У «Альянса» в начале сезона появился новый спонсор, представитель которого и должен был стать у руля клуба. Ранее клуб из Липовой Долины хотел сняться с чемпионата после первого тура, но затем все-таки продолжил выступления в Первой лиге.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.