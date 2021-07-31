Альянс в ближайшее время представит нового президента

Клуб «Альянс» из Липовой Долины продолжит выступления в Первой лиге. Ранее «Альянса» Сергей Демченко сообщил, что клуб клуб передадут новым инвесторам.
Как отмечает источник, на следующей неделе должна появиться определенность с новым президентом ФК «Альянс» и спонсорами, которые не позволили исчезнуть команде из Сумщины.
Ранее сообщалось о расформировании «Альянса» после поединка 1-го тура чемпионата против харьковского «Металлиста» (0:2).
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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