Альянс в ближайшее время представит нового президента

Клуб «Альянс» из Липовой Долины продолжит выступления в Первой лиге. Ранее «Альянса» Сергей Демченко сообщил, что клуб клуб передадут новым инвесторам.

Как отмечает источник, на следующей неделе должна появиться определенность с новым президентом ФК «Альянс» и спонсорами, которые не позволили исчезнуть команде из Сумщины.

Ранее сообщалось о расформировании «Альянса» после поединка 1-го тура чемпионата против харьковского «Металлиста» (0:2).