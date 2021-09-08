7 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Россия обыграла Мальту (2:0).
Россия – Мальта – 2:0. Видео голов и обзор матча
События матча
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Зелимхан Бакаев (Россия).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Фёдор Смолов (Россия).
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Источник — Sport.ua
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