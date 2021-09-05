Во вторник, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч шестого тура группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными России и Мальты. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени. Главным арбитром встречи будет Али Палабыйык из Турции.
Россия
После неудачного выступления на чемпионате Европы сборная России сменила тренера. На смену Станиславу Черчесову пришел Валерий Карпин. При 52-летнем специалисте россияне уже провели две игры. Сначала российская команда дома сыграла вничью с Хорватией, а затем на выезде победила Кипр. В России пока довольны работой Карпина и хвалят игру своей сборной.
До этого Россия успела победить Мальту и Словению, а также проиграть Словакии. В итоге сейчас в активе трехцветных десять очков и первое место в турнирной таблице. Правда, вся борьба еще впереди. Думается, что Россия и Хорватия поведут очную борьбу за первое место в группе и прямой выход на чемпионат мира в Катаре.
На Евро-2020 Россия разгромно уступила Бельгии и Дании, но минимально выиграла у Финляндии. Несмотря на это, россияне заняли последнее место в группе и поехали домой.
Мальта
Мальтийцы в последнее время приятно удивляют. Островитяне также уже провели два матча в сентябре. Сначала они дома неожиданно разгромили Кипр, а затем на выезде лишь минимально уступили Словении. Ранее подопечные Девиса Манджи также смогли отобрать очки у Словакии, сыграв с ней вничью в гостях. Правда, были и поражения без шансов от России и Хорватии, но все равно футбол в Мальте прогрессирует. Еще несколько лет назад даже одно очко в группе для мальтийцев считалось успехом, а сейчас их у них уже четыре и думается, что это не предел.
Сейчас Мальта идет на пятой позиции в турнирной таблице. Конечно, о выходе на ЧМ-2022 разговора не идет, но для такой команды, как Мальты, любое место, кроме последнего, будет считаться успехом. Мальтийцы являются явными андердогами противостояния и зацепиться за очки им будет крайне сложно.
История встреч
Соперники провели между собой только две игры. В 1996 году Россия переиграла Мальту в товарищеском матче, а 24 марта текущего года россияне одолели противника в отборе на ЧМ-2022. Обе встречи российская команда выиграла с разницей в два мяча.
Ориентировочные составы
Россия: Гилерме, Самошников, Джикия, Дивеев, Караваев, Баринов, Бакаев, Головин, Черышев, Миранчук, Заболотный.
Мальта: Бонелло, Шоу, Пепе, Борг, Аттард, Пизани, Теума, Камензули, Мбонг, Димех, Сатариано.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.16 по линии Parimatch.
7 сентября, вторник
|Россия - Мальта
|Москва. Стадион «Открытие Арена». 21:45
|ТВ-трансляция - нет
|Прогноз Sport.ua — 3:1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.