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Мальта
07.09.2021 21:45

Россия - Мальта. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Россияне должны уверенно побеждать

  • 05.09.2021 21:44
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Россия - Мальта. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
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Во вторник, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч шестого тура группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными России и Мальты. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени. Главным арбитром встречи будет Али Палабыйык из Турции.

Россия

 

После неудачного выступления на чемпионате Европы сборная России сменила тренера. На смену Станиславу Черчесову пришел Валерий Карпин. При 52-летнем специалисте россияне уже провели две игры. Сначала российская команда дома сыграла вничью с Хорватией, а затем на выезде победила Кипр. В России пока довольны работой Карпина и хвалят игру своей сборной.

До этого Россия успела победить Мальту и Словению, а также проиграть Словакии. В итоге сейчас в активе трехцветных десять очков и первое место в турнирной таблице. Правда, вся борьба еще впереди. Думается, что Россия и Хорватия поведут очную борьбу за первое место в группе и прямой выход на чемпионат мира в Катаре.

На Евро-2020 Россия разгромно уступила Бельгии и Дании, но минимально выиграла у Финляндии. Несмотря на это, россияне заняли последнее место в группе и поехали домой.

Мальта

 

Мальтийцы в последнее время приятно удивляют. Островитяне также уже провели два матча в сентябре. Сначала они дома неожиданно разгромили Кипр, а затем на выезде лишь минимально уступили Словении. Ранее подопечные Девиса Манджи также смогли отобрать очки у Словакии, сыграв с ней вничью в гостях. Правда, были и поражения без шансов от России и Хорватии, но все равно футбол в Мальте прогрессирует. Еще несколько лет назад даже одно очко в группе для мальтийцев считалось успехом, а сейчас их у них уже четыре и думается, что это не предел.

Сейчас Мальта идет на пятой позиции в турнирной таблице. Конечно, о выходе на ЧМ-2022 разговора не идет, но для такой команды, как Мальты, любое место, кроме последнего, будет считаться успехом. Мальтийцы являются явными андердогами противостояния и зацепиться за очки им будет крайне сложно.

История встреч

 

Соперники провели между собой только две игры. В 1996 году Россия переиграла Мальту в товарищеском матче, а 24 марта текущего года россияне одолели противника в отборе на ЧМ-2022. Обе встречи российская команда выиграла с разницей в два мяча.

Ориентировочные составы

Россия: Гилерме, Самошников, Джикия, Дивеев, Караваев, Баринов, Бакаев, Головин, Черышев, Миранчук, Заболотный.

Мальта: Бонелло, Шоу, Пепе, Борг, Аттард, Пизани, Теума, Камензули, Мбонг, Димех, Сатариано.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.16 по линии Parimatch.

7 сентября, вторник

Россия - Мальта
Москва. Стадион «Открытие Арена». 21:45
ТВ-трансляция - нет
Прогноз Sport.ua — 3:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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