Группа H. Хорватия удержала лидерство, Россия забила два гола Мальте

7 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе H лидирует Хорватия, разгромившая Словению (3:0).
Россия забила два гола Мальте (2:0). Словакия нанесла поражение Кипру (2:0).
Квалификация ЧМ-2022
Группа H, 6-й тур
Хорватия - Словения - 3:0
Голы: Лиавйя, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4.
Словакия - Кипр - 2:0
Голы: Шранц, 55, Косчельник, 78.
Россия - Мальта - 2:0
Голы: Смолов, 10, Бакаев, 84 (пен)
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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