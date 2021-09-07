Группа H. Хорватия удержала лидерство, Россия забила два гола Мальте

Словакия нанесла поражение Кипру и занимает третью позицию

  • 07.09.2021 23:40
  • 394 просмотра
  • 1 комментарий
Группа H. Хорватия удержала лидерство, Россия забила два гола Мальте
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе H лидирует Хорватия, разгромившая Словению (3:0).

Россия забила два гола Мальте (2:0). Словакия нанесла поражение Кипру (2:0).

Квалификация ЧМ-2022

Группа H, 6-й тур

Хорватия - Словения - 3:0

Голы: Лиавйя, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4.

Словакия - Кипр - 2:0

Голы: Шранц, 55, Косчельник, 78.

Россия - Мальта - 2:0

Голы: Смолов, 10, Бакаев, 84 (пен)

Турнирная таблица

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.09.2021 23:47
    0
    Можно брать 7 очков из 9, но какой в этом толк, если второе место? А можно брать 5 очков из 15 и тоже второе место (на правах шютки)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности