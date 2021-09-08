7 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Хорватия разгромила Словению (3:0).
Хорватия – Словения – 3:0. Вида с партнерами. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Ливайя, 33 мин.
ГОЛ! 2:0. Пашалич, 66 мин.
ГОЛ! 3:0. Влашич, 90+4 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Влашич (Хорватия).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайя (Хорватия).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия).
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Источник — Sport.ua
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