Хорватия – Словения. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Хорватия – Словения.

«В предыдущих матчах Хорватия обыграла на выезде Словакию (0:1), а Словения оказалась сильнее Мальты (1:0). Хорватия с 10 очками идет второй в группе Н, Словения с 7 баллами расположилась на третьей позиции.

10 раз встречались между собой эти сборные. Шесть раз выиграла Хорватия, три раза команды сыграли вничью, и один раз победила Словения. Кстати эта победа словенцев была зафиксирована в марте 2021-го года. Тогда сборная Словении в Любляне победила со счетом 1:0.

Это такое балканское дерби Хорватия – Словения. Игра состоится в моем родном городе Сплите. Поставлю на победу Хорватии в этой тяжелой игре. Хорватия захочет взять реванш за поражение в Словении. Я думаю, хорваты добьются этой победы и закрепятся на первом месте в группе», - сказал Бартулович.

Матч Хорватия – Словения состоится 7-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».