Где смотреть онлайн товарищеский матч Чехия - Украина

В среду 8 сентября в чешском городе Пльзень пройдет товарищеский матч национальных сборных Чехии и Украины.
Игра состоится на стадионе «Дусан-Арена» и судить ее будет арбитр из Словакии Филип Глова. Начало встречи в 21:45.
Чехия - Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Этот поединок будет показан в прямом эфире на телеканале «Украина».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия - Украина, за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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