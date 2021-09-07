Где смотреть онлайн товарищеский матч Чехия - Украина

В среду 8 сентября в чешском городе Пльзень пройдет товарищеский матч национальных сборных Чехии и Украины.

Игра состоится на стадионе «Дусан-Арена» и судить ее будет арбитр из Словакии Филип Глова. Начало встречи в 21:45.

Чехия - Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Этот поединок будет показан в прямом эфире на телеканале «Украина».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия - Украина, за которой можно следить здесь.