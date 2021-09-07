Президент Барселоны: «Пытались подписать Неймара, он с ума сходил»

Жоан Лапорта – о попытках «Барселоны» вернуть Неймара

  • 07.09.2021 19:47
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Президент Барселоны: «Пытались подписать Неймара, он с ума сходил»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что клуб предпринимал попытку вернуть в клуб форварда ПСЖ Неймара:

«Мы пытались подписать Неймара. В марте, после моей победы на выборах, это казалось интересной идеей. Неймар контактировал с нами, он с ума сходил, думая о возможности вернуться.

Но тогда мы иначе понимали, как работает фэйр-плей. Если бы мы знали все правила Ла Лиги, мы бы не делали предложение».

Ранее Лапорта объяснил, почему «Барселона» отпустила Антуана Гризманна.

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Источник — ESPN

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