Президент Барселоны: «Пытались подписать Неймара, он с ума сходил»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что клуб предпринимал попытку вернуть в клуб форварда ПСЖ Неймара:
«Мы пытались подписать Неймара. В марте, после моей победы на выборах, это казалось интересной идеей. Неймар контактировал с нами, он с ума сходил, думая о возможности вернуться.
Но тогда мы иначе понимали, как работает фэйр-плей. Если бы мы знали все правила Ла Лиги, мы бы не делали предложение».
Ранее Лапорта объяснил, почему «Барселона» отпустила Антуана Гризманна.
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Источник — ESPN
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