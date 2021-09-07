Президент Барселоны: «Гризманн не вписывался в нашу систему»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о том, почему отправил Антуана Гризманна в «Атлетико». Французский форвард перебрался в Мадрид на правах аренды с правом выкупа.
«Я думаю, мы все чего-то ожидали от него, Гризманн отдал все. Антуан не вписывался в нашу систему, он не был тем игроком, который нам нужен. У Гризманна всегда было хорошее отношение, он был профессионалом. Я отправил ему сообщение с пожеланиями, чтобы он преуспел в «Атлетико»», — сказал Лапорта.
Ранее сообщалось, что «Барселоне» удалось сократить свою зарплатную ведомость на €145 миллионов.
Источник — El Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.