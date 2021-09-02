Задача выполнена. Барселона уменьшила платежку на 145 миллионов

«Барселона» из-за тяжелого финансового положения минувшим летом была сосредоточена не на усилении состава, а на уменьшении зарплатной ведомости.

По информации испанских СМИ, клуб сумел разгрузить платежку на 145 миллионов евро.

Большая часть этой суммы пришлась на уход Лионеля Месси в ПСЖ и возвращение Антуана Гризманна в «Атлетико». Клуб надеялся избавиться еще и от Филиппе Коутиньо, но подписать бразильца желающих не нашлось.

Новый президент клуба Жоан Лапорта надеется, что это будет первым шагом к восстановлению финансовой стабильности.

Из-за экономической ситуации «Барселона» летом в основном подписывала свободных агентов (Серхио Агуэро, Мемфис Депай, Эрик Гарсия) и не смогла заполучить Жоржиньо Вейналдума, который выбрал ПСЖ.