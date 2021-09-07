Стаховский стартовал с уверенной победы на челленджере в Киеве

Украинский теннисист обыграл соперника у двух сетах

  • 07.09.2021 17:50
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Стаховский стартовал с уверенной победы на челленджере в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№227 ATP) одержал победу в матче первого круга в рамках грунтового челленджера, который проходит в Киеве.
 
На старте соревнований украинец, посеянный под шестым номером, в двух сетах обыграл Йелле Селса из Нидерландов (№318 ATP).
 
Киев. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Йелле Селс (Нидерланды) – 6:2, 6:3
 
В следующем раунде Стаховский сразится против Клемана Табюра из Франции (№560 ATP) или Эрги Киркина из Турции (№347 ATP).
 
Ранее во второй круг пробились Алексей Крутых и Георгий Кравченко

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Источник — Sport.ua

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