Стаховский стартовал с уверенной победы на челленджере в Киеве

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№227 ATP) одержал победу в матче первого круга в рамках грунтового челленджера, который проходит в Киеве.



На старте соревнований украинец, посеянный под шестым номером, в двух сетах обыграл Йелле Селса из Нидерландов (№318 ATP).



Киев. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) – Йелле Селс (Нидерланды) – 6:2, 6:3



В следующем раунде Стаховский сразится против Клемана Табюра из Франции (№560 ATP) или Эрги Киркина из Турции (№347 ATP).



Ранее во второй круг пробились Алексей Крутых и Георгий Кравченко.