Киев. Кравченко идет дальше, Белобородько уступил лидеру посева

Украинские теннисисты Георгий Кравченко (№506 ATP) и Илья Белобородько (№828 ATP) с разной степенью успешности провели матчи первого круга в рамках грунтового челленджера, который проходит в Киеве.



Кравченко, ранее преодолевший квалификацию, одержал волевую победу над бельгийцем Йорисом де Лоре (№978 ATP), который заявился по «защищенному» рейтингу.



Белобородько, которому организаторы выдали вайлд-кард, в двух сетах уступил лидеру посева Себастьяну Баесу из Аргентины (№155 ATP).

Ранее во второй круг пробился Алексей Крутых, также сегодня на соревнованиях стартует Сергей Стаховский.



Киев. Первый круг

Георгий Кравченко (Украина, Q) – Йорис де Лоре (Бельгия, PR) – 5:7, 7:5, 6:3

Илья Белобородько (Украина, WC) – Себастьян Баес (Бельгия, 1) – 3:6, 5:7