Киев. Кравченко идет дальше, Белобородько уступил лидеру посева

Второй украинец преодолел первый круг домашнего турнира

  • 07.09.2021 16:20
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  • 1 комментарий
Киев. Кравченко идет дальше, Белобородько уступил лидеру посева
© ФТУ. Георгий Кравченко

Украинские теннисисты Георгий Кравченко (№506 ATP) и Илья Белобородько (№828 ATP) с разной степенью успешности провели матчи первого круга в рамках грунтового челленджера, который проходит в Киеве.
 
Кравченко, ранее преодолевший квалификацию, одержал волевую победу над бельгийцем Йорисом де Лоре (№978 ATP), который заявился по «защищенному» рейтингу.
 
Белобородько, которому организаторы выдали вайлд-кард, в двух сетах уступил лидеру посева Себастьяну Баесу из Аргентины (№155 ATP).

Ранее во второй круг пробился Алексей Крутых, также сегодня на соревнованиях стартует Сергей Стаховский.
 
Киев. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина, Q) – Йорис де Лоре (Бельгия, PR) – 5:7, 7:5, 6:3
Илья Белобородько (Украина, WC) – Себастьян Баес (Бельгия, 1) – 3:6, 5:7

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Ад
    Александр Ад, 07.09.2021 17:20
    0
    Жора молодець.надія України в чоловічому тенісі.
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