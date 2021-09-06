Киев. Крутых пробился во второй круг основы

Украинский теннисист Алексей Крутых (№406 ATP) пробился во второй круг грунтового челленджера в Киеве.



В матче первого круга украинец, который получил от организаторов вайлд-кард, обыграл Ника Чеппелла из США (№352 ATP).



Киев. Первый круг

Алексей Крутых (Украина, WC) – Ник Чеппелл (США) – 6:3, 3:6, 6:1



Во втором раунде украинец встретится с победителем матча Фредерико Феррейра Силва – Орландо Луш.

Отметим, что только один украинец сумел преодолеть сито квалификации.