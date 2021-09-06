Киев. Только один украинец сумел преодолеть сито квалификации

Георгий Кравченко сыграет в основной сетке

  • 06.09.2021 17:59
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Киев. Только один украинец сумел преодолеть сито квалификации
© ФТУ. Георгий Кравченко 

Четыре украинских теннисиста провели финальные матчи квалификации в рамках грунтового челленджера, который проходит в Киеве. Пробиться в основу удалось лишь Георгию Кравченко (№506 ATP), соперник которого снялся во второй партии.
 
Отметим, что Георгий впервые в карьере сыграет в основе турниров подобной категории.
 
Киев. Финал квалификации
 
Георгий Кравченко (Украина) – Денис Евсеев (Казахстан, 1) – 6:3, 3:1 (отказ)
Александр Брайнин (Украина) – Алекс Рыбаков (США, 2) – 3:6, 4:6
Данил Калениченко (Украина) – Иван Гахов (Россия, 8) – 4:6, 2:6
Владислав Орлов (Украина) – Клеман Табур (Франция) – 1:6, 6:1, 3:6

В последний раз на территории Украины турниры серии ATP Challenger Tour проходили в 2008 году.

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Источник — Sport.ua

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