Чехия — Украина. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Специалист поделился ожиданиями от товарищеского поединка национальных сборных

  • 07.09.2021 13:41
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Чехия — Украина. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© УАФ

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на товарищеский матч Чехия – Украина.

«Контрольные матчи не несут того напряжения, как официальные поединки отбора чемпионата мира. Здесь можно экспериментировать во всем – как с составом, так и с тактикой. У тренеров есть шанс дать игровую практику ребятам, которые ее или не имеют, или имеют очень мало. Можно задействовать и новичков, которые хорошо себя проявили в матчах УПЛ. Тренерский штаб Александра Петракова очень мудро поступил после матча с французами, отпустив в клубы целую группу игроков по разным причинам. Пятов, Матвиенко и Степаненко вернулись в «Шахтер», Сидорчук, Цыганков, Миколенко и Забарный в - «Динамо», Малиновский – в «Аталанту», Харатин – в «Легию». 19 человек готовятся к матчу с Чехией. У тренеров есть возможность посмотреть в игре за сборную Украины Булецу, Кочергина и Коноплю, которые были довызваны.

Если мы продолжим играть в три центральных защитника, то их сейчас в наличии ровно столько. Это Кривцов, Сирота, Качараба. Зато немало фланговых латералей – это Тымчик, Караваев, Соболь, Конопля, Корниенко. Целая группа полузащитников есть. А в нападении у нас Яремчук и Сикан.

Сборная Чехии – сильный и достойный соперник. Они 31-е в рейтинге ФИФА, Украина – 25-я. Главный тренер чехов опытный 59-летний Ярослав Шилгавый. Он три года уже возглавляет Чехию. Чехия, как и Украина, на Евро дошла до четвертьфинала. В отборе на чемпионат мира у чехов возникли сложности. Чехия дважды проиграла в гостях 1:0 Уэльсу и 3:0 Бельгии. Также чехи сыграли с Бельгией (1:1), обыграли Беларусь (1:0) и разгромили на выезде эстонцев 2:6! Чехия рискует пропустить чемпионат мира, так как Уэльс Гарета Бэйла тоже стремится туда попасть.

5-го сентября чехи проиграли 3:0 на выезде Бельгии, которая возглавляет и группу в отборе, и рейтинг ФИФА. Чехи захотят реабилитироваться за это поражение у себя дома, чтобы снять определенную долю негатива и критики в свой адрес. Правда, я думаю, что у Чехии также появится в стартовом составе много игроков, которые имеют меньшую игровую нагрузку. Это нормально.

Сборные Чехии и Украины очень похожи, а именно характером, кондициями, игровой дисциплиной, неуступчивостью в единоборствах, организованным командным блоком и быстрым переходом из одной фазы игры в другую. Вполне возможно, что наш Андрей Ярмоленко будет лететь в «Вест Хэм» вместе со сборником Чехии Алексом Кралом, который недавно перешел в лондонский клуб.

В матче я предвижу не много голевых ситуаций, так как обе команды умеют очень хорошо разрушать. Есть вероятность результативной ничьи 1:1. В любом случае это очень полезный во всех отношениях контрольный международный матч», - сказал Грозный.

Матч Чехия – Украина состоится 8-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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