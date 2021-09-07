Не ради денег. Рибери объяснил, почему перешел в Салернитану

38-летний французский полузащитник Франк Рибери 6 сентября официально стал игроком «Салернитаны». Опытный футболист рассказал, почему выбрал именно этот клуб.

«У меня еще есть силы и страсть, я не хочу просто играть в футбол, а намерен помочь команде. Когда у меня закончится бензин, тогда соберу свои вещи и уйду.

Если я здесь, значит я мотивирован отдаваться на поле. Еще не пришло время завершить карьеру. Я живу футболом, если бы жил ради денег, меня бы здесь не было», - сказал Рибери.

Рибери подписал однолетний контракт с «Салернитаной».