ОФИЦИАЛЬНО. Рибери подписал контракт с клубом Серии A

Французский полузащитник стал игроком итальянской «Салернитаны»

  • 06.09.2021 20:43
  • 2545 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Рибери подписал контракт с клубом Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

Знаменитый французский полузащитник Франк Рибери официально стал игроком итальянской «Салернитаны».

Бывший полузащитник «Баварии» и «Фиорентины» подписал контракт на 1 год с новичком Серии A. По неофициальным данным, его зарплата составит 1,5 млн евро.

В последних двух сезонах Рибери играл за «Фиорентину». В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Серии A и забил 2 гола.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 06.09.2021 21:44
    0
    Туда же и Давид Луис ушел.
    Они вместо Родригеса и Супряги )
    Почти ровесники
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 06.09.2021 21:25
    +2
    Він ще б ДК чи Шахтарю би пригодився
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 06.09.2021 21:20
    +1
    BUCH, 06.09.2021 21:02
    Сколько ему лет???
    Молодой парень еще. На два года моложе златана и на два старше Роналдо Криштиано
    Ссылка
    Maks23
    Maks23, 06.09.2021 21:10
    +2
    BUCH, 06.09.2021 21:02
    Сколько ему лет???
    Нормально..пацан ещё!
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 06.09.2021 21:02
    0
    Сколько ему лет???
    Ссылка
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