ОФИЦИАЛЬНО. Рибери подписал контракт с клубом Серии A

Знаменитый французский полузащитник Франк Рибери официально стал игроком итальянской «Салернитаны».
Бывший полузащитник «Баварии» и «Фиорентины» подписал контракт на 1 год с новичком Серии A. По неофициальным данным, его зарплата составит 1,5 млн евро.
В последних двух сезонах Рибери играл за «Фиорентину». В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Серии A и забил 2 гола.
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Источник — Sport.ua
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