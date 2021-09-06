ОФИЦИАЛЬНО. Рибери подписал контракт с клубом Серии A

Знаменитый французский полузащитник Франк Рибери официально стал игроком итальянской «Салернитаны».

Бывший полузащитник «Баварии» и «Фиорентины» подписал контракт на 1 год с новичком Серии A. По неофициальным данным, его зарплата составит 1,5 млн евро.

В последних двух сезонах Рибери играл за «Фиорентину». В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Серии A и забил 2 гола.