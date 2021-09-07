Хавбек Металлиста 1925: «К матчу с Арменией подойдем в полной готовности»

Полузащитник молодежной сборной Украины и харьковского «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив недавно забил свой первый гол в составе команды.
Футболист поделился мыслями от дебютного гола и высказался о грядущем матче с Арменией.
- Я рад, что этот гол принес победу сборной Украины. Это были очень важные для нас три очка.
- Это твой первый мяч за «молодежку»?
- В официальных матчах - да (улыбается).
- У тебя были возможности отличиться еще.
- Именно так. Но не повезло. Ничего страшного, может, получится наверстать упущенное в следующих поединках. Главное, что мы выиграли. Теперь с положительными эмоциями готовимся к матчу против Армении.
- На чем делает акцент тренерский штаб накануне предстоящей встречи с армянами?
- Команда непростая, но я уверен, что от тренеров мы узнаем обо всех тонкостях игры нашего соперника. Мы все верим в положительный для нас результат этого поединка.
- Физически сборная Украины готова хорошо?
- Да. Перелет из Сербии был недолгим. К тому же у нас было хорошее восстановление. Поэтому к матчу со сборной Армении мы подойдем в максимальной готовности, - сказал Крыськив.
Напомним, матч Украина U-21 – Армения U-21 состоится 7 сентября. Начало встречи – в 19:00.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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