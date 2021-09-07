Взяли в рассрочку. Ман Юнайтед разбил сумму трансфера Роналду на 5 лет

«Манчестер Юнайтед» 27 августа официально купил Криштиану Роналду. За 36-летнего форварда МЮ заплатит «Ювентусу» 15 миллионов евро и может заплатить еще 8 миллионов бонусов в зависимости от выступлений игрока.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера будет разбита на пять траншей. «Ман Юнайтед» будет выплачивать по 3 млн в каждый год до 2026-го года.

Напомним, что Роналду играл за МЮ с 2003 по 2009 год. После возвращения в Манчестер португалец взял себе 7-й номер.