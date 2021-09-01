Стало известно, под каким номером будет играть Роналду в Ман Юнайтед

Форвард Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», снова будет играть в английском клубе под номером 7.
Уругваец Эдинсон Кавани согласился уступить португальцу свой номер 7. Кавани теперь будет играть под номером 21, который стал свободным после перехода форварда Дэниэла Джеймса в «Лидс».
«Манчестер Юнайтед» обратился в АПЛ со специальным запросом, чтобы получить разрешение на внесение изменений в заявку на сезон.
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду подписал контракт с Манчестер Юнайтед
Источник — Manchester Evening News
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