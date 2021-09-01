Стало известно, под каким номером будет играть Роналду в Ман Юнайтед

Форвард Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», снова будет играть в английском клубе под номером 7.

Уругваец Эдинсон Кавани согласился уступить португальцу свой номер 7. Кавани теперь будет играть под номером 21, который стал свободным после перехода форварда Дэниэла Джеймса в «Лидс».

«Манчестер Юнайтед» обратился в АПЛ со специальным запросом, чтобы получить разрешение на внесение изменений в заявку на сезон.

ОФИЦИАЛЬНО. Роналду подписал контракт с Манчестер Юнайтед