Стало известно, под каким номером будет играть Роналду в Ман Юнайтед

Уругваец Эдинсон Кавани согласился уступить португальцу свой номер 7

  • 01.09.2021 00:35
  • 1319 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, под каким номером будет играть Роналду в Ман Юнайтед
© ФК Манчестер Юнайтед. Криштиану Роналду

Форвард Криштиану Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», снова будет играть в английском клубе под номером 7.

Уругваец Эдинсон Кавани согласился уступить португальцу свой номер 7. Кавани теперь будет играть под номером 21, который стал свободным после перехода форварда Дэниэла Джеймса в «Лидс».

«Манчестер Юнайтед» обратился в АПЛ со специальным запросом, чтобы получить разрешение на внесение изменений в заявку на сезон.

ОФИЦИАЛЬНО. Роналду подписал контракт с Манчестер Юнайтед

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Источник — Manchester Evening News

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oles Bodnar
    online
    Oles Bodnar, 01.09.2021 01:24
    0
    Цей склад МЮ наявністю таких ветеранів нагадує Мілан часів Анчелотті, який брав ЛЧ. Цікаво буде глянути.
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