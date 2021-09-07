Йожеф САБО: «Если выиграем три игры, второе место нам обеспечено»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы нашей команды квалифицироваться на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

«Наша команда, однозначно, сильнее чем Финляндия и Босния и Герцеговина. У нас есть очень классные, хорошие футболисты. Те же Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и еще некоторые игроки, которые играют за границей, и играют там не на последних ролях. Если мы выиграем три игры, то второе место нам обеспечено, ведь те же французы, с таким составом, который играл против нас, могут и не выиграть все игры, которые остались», - считает Сабо.

Напомним, в своем последнем матче отбора на Мундиаль сборная Украины сыграла вничью 1:1 против Франции.

Отметим, что после пяти туров в активе сборной Украины пять очков. Столько же набрала Финляндия, которая имеет два матча в запасе. Франция с 9 баллами в активе уверенно лидирует.