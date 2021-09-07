Йожеф САБО: «Если выиграем три игры, второе место нам обеспечено»

Специалист – о шансах Украины попасть на ЧМ-2022

  • 07.09.2021 10:19
  • 1585 просмотров
  • 10 комментариев
Йожеф САБО: «Если выиграем три игры, второе место нам обеспечено»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы нашей команды квалифицироваться на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

«Наша команда, однозначно, сильнее чем Финляндия и Босния и Герцеговина. У нас есть очень классные, хорошие футболисты. Те же Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и еще некоторые игроки, которые играют за границей, и играют там не на последних ролях. Если мы выиграем три игры, то второе место нам обеспечено, ведь те же французы, с таким составом, который играл против нас, могут и не выиграть все игры, которые остались», - считает Сабо.

Напомним, в своем последнем матче отбора на Мундиаль сборная Украины сыграла вничью 1:1 против Франции.

Отметим, что после пяти туров в активе сборной Украины пять очков. Столько же набрала Финляндия, которая имеет два матча в запасе. Франция с 9 баллами в активе уверенно лидирует.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 07.09.2021 11:34
    0
    Три победы? Посмотрите сколько раз мы победили.
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 07.09.2021 11:27
    0
    Йожефовича поважаю, як гравця і експерта, але явно фігню про Францію ляпнув, як калініченко-експерт позавчора. Нам треба, щоб Франція не втрачала очок і самим брати 9. Тільки в цьому разі ми будемо другі на стики іти
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 07.09.2021 10:59
    0
    Первые 5 попыток не увенчались успехом по выигрыванию всех игр ... 2 из которых с главным поставщиком очков, как нам казалось
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    Primovocatus
    Primovocatus, 07.09.2021 10:47
    0
    Если б я был султан
    Был бы холостой
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    Nomad
    Nomad, 07.09.2021 10:41
    +2
    Если бы уже выиграли 3 из 5-ти, то точно были бы на втором.)
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    Максим Максимов
    Максим Максимов, 07.09.2021 10:39
    0
    Когда же старые маразматики уже закончат быть экспертами....Нам как раз нужно, что бы французы все выиграли и тогда, если мы тоже все выиграем, то будет 2 место.
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    Bohdan
    Bohdan, 07.09.2021 10:38
    0
    Цілу ніч рахував де ми будемо після трьох перемог.
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    Орест Орищишин
    Орест Орищишин, 07.09.2021 10:37
    0
    Не будьте наївними, наша збірна слабка і в заключних 3-х іграх візьме 4 очки
    Ссылка
    wladimir_skidan
    wladimir_skidan, 07.09.2021 10:32
    +3
    Если мы выиграем три игры, то второе место нам обеспечено, ведь те же французы, с таким составом, который играл против нас, могут и не выиграть все игры, которые остались»
    ----------
    Я не понял, разве сборная Украины борется за второе место с Францией?
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    Jakub Lukasz Salamaj, 07.09.2021 10:24
    +1
    Вот это поворот. Да это и коню понятно
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