ПАВЛОВ: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»

Специалист – о переменах на тренерском мостике сборной Украины

  • 07.09.2021 08:55
  • 3166 просмотров
  • 1 комментарий
ПАВЛОВ: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»
© dynamo.kiev.ua. Николай Павлов

Известный тренер Николай Павлов после матче Украина – Франция (1:1) высказался об украинской сборной.

«Пока я вижу сборную Андрея Шевченко. Играют все те же ребята, которых наигрывал он. При нем все футболисты тоже прогрессируют. На мой взгляд, за пять лет в плане игры сборная добилась сумасшедшего прогресса. Конечно, были неудачные игры на Евро с Австрией и Англией, но были на это свои причины. Конечно, жаль, что так все получилось в истории с уходом Андрея Шевченко из сборной. Мы не знаем всех нюансов, но в любом случае это не делает чести нашему футболу», - сказал Павлов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALM
    online
    ALM, 07.09.2021 09:08
    -2
    Интересно, а если бы получилось Реброва взять тренером сборной, то Шева тоже прессуху собрал бы, тем самым подосрав Серегу?
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