ПАВЛОВ: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»

Известный тренер Николай Павлов после матче Украина – Франция (1:1) высказался об украинской сборной.

«Пока я вижу сборную Андрея Шевченко. Играют все те же ребята, которых наигрывал он. При нем все футболисты тоже прогрессируют. На мой взгляд, за пять лет в плане игры сборная добилась сумасшедшего прогресса. Конечно, были неудачные игры на Евро с Австрией и Англией, но были на это свои причины. Конечно, жаль, что так все получилось в истории с уходом Андрея Шевченко из сборной. Мы не знаем всех нюансов, но в любом случае это не делает чести нашему футболу», - сказал Павлов.