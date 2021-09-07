Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Шансов выйти на ЧМ-2022 у сборной Украины очень мало»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова

  • 07.09.2021 07:59
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Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Шансов выйти на ЧМ-2022 у сборной Украины очень мало»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины Кирилл Ковальчук подвел итог матча с Францией (1:1) в рамках отбора к чемпионату мира-2022.

«С французами ведь хорошо играли, и ничья с ними вполне заслуженная. Франция за весь матч имела несколько моментов, да и у нашей команды тоже была возможность забить, когда Забарный не попал в ворота. Жаль, что играем с чемпионом мира вничью, а при этом турнирная ситуация складывается таким образом, что в вопросе выхода в финальную часть мирового первенства не все от нас зависит.

Футболисты сборной Украины мало что давали Франции сделать. Увы, в одном из эпизодов наши защитники проиграли позицию, дав возможность пробить. Если бы Украина добилась успеха во второй раз, то конечно же, было бы поинтересней. Хотя после этого тактика была бы наверняка оборонительной.

На самом деле, шансов выйти на чемпионат мира-2022 очень мало. Все пишут, что главным конкурентом Украины в оставшейся турнирной дистанции будет Финляндия, однако повторюсь: я думаю, что фаворитом номер один на второе место является Босния и Герцеговина. Судьба путевки в финальную часть чемпионата мира, конечно, в наших руках. Но глядя на то, как мы играем с казахами и когда играем вторым номером (например, с Португалией, той же Францией), то выглядим здорово. А когда соперничаем с такими сборными, как Австрия, те же Казахстан, Финляндия, то такие матчи показывают, что играть с ними первым номером тяжело», - сказал Ковальчук.

Отметим, что после пяти туров в активе сборной Украины пять очков. Столько же набрала Финляндия, которая имеет два матча в запасе. Франция с 9 баллами в активе уверенно лидирует.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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