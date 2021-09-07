Виктор ЛЕОНЕНКО: «Французы удивляют своим «Мы в отпуске»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко подвел итог матча с Францией (1:1) в рамках отбора к чемпионату мира-2022.

«Главными в субботу были зрители. Они заставили быть совестливыми, переживать, бороться, биться. Французы удивляют своим «Мы в отпуске», - сказал Леоненко.

Отметим, что после пяти туров в активе сборной Украины пять очков. Столько же набрала Финляндия, которая имеет два матча в запасе. Франция с 9 баллами в активе уверенно лидирует.