5 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Румыния обыграла Лихтейнштейн (2:0).
Румыния – Лихтенштейн – 2:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Тошка, 11, Маня, 18.
События матча
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Маня (Румыния).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Алин Тошка (Румыния).
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Источник — Sport.ua
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