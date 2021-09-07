5 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 Албания обыграла Венгрию (1:0) за счет гола Армандо Бройя (87 мин).
Албания – Венгрия – 1:0. Победный мяч в концовке. Видео гола и обзор матча
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Армандо Броя (Албания).
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Источник — Sport.ua
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