Оболонь – Волынь – 1:0. Видео гола Черния и обзор матча

6 сентября в 18:30 прошел поединок 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеообзор матча: «Оболонь» Киев – «Волынь» Луцк – 1:0 (Черний, 26).
ГОЛ! 1:0. Черний, 26 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Sport.ua
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