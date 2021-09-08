Иван МАТЯЖ: «Игра была непростой, как и все матчи в Первой лиге»

Нападающий киевской «Оболони» Иван Матяж прокомментировал победу над луцкой «Волынью» (1:0) в матче 7-го тура Первой лиги Украины.

«Игра была непростой, как и все матчи в Первой лиге, ведь все команды бьются. Первый тайм вышел чуть лучше, во втором позволили сопернику чуть больше создать у своих ворот. Но и у нас были хорошие моменты, поэтому, наверное, надо было не доводить до нервов и счета 1:0 на последних минутах, а постараться раньше забить второй гол и спокойно доигрывать матч», - сказал Матяж.