Иван МАТЯЖ: «Игра была непростой, как и все матчи в Первой лиге»

Форвард «Оболони» – о победе над «Волынью»

  • 08.09.2021 10:59
  • 191 просмотр
  • 0 комментариев
Иван МАТЯЖ: «Игра была непростой, как и все матчи в Первой лиге»
© ФК Оболонь

Нападающий киевской «Оболони» Иван Матяж прокомментировал победу над луцкой «Волынью» (1:0) в матче 7-го тура Первой лиги Украины.

«Игра была непростой, как и все матчи в Первой лиге, ведь все команды бьются. Первый тайм вышел чуть лучше, во втором позволили сопернику чуть больше создать у своих ворот. Но и у нас были хорошие моменты, поэтому, наверное, надо было не доводить до нервов и счета 1:0 на последних минутах, а постараться раньше забить второй гол и спокойно доигрывать матч», - сказал Матяж.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности