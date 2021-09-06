Виктор ВАЦКО: «Ярмоленко — воплощение самоотдачи сборной Украины»

Специалист подвел итоги поединка «сине-желтых» против сборной Франции (1:1)

  • 06.09.2021 17:30
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Виктор ВАЦКО: «Ярмоленко — воплощение самоотдачи сборной Украины»
© УАФ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о поединке отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция (1:1).

«Изменилась мотивация. Изменилась стратегия игры. В матче с Казахстаном мы были явными фаворитами. С Францией был прагматизм. Моментами, казалось, было много прагматизма. Сборной нужно делать комплименты за игру в обороне, за дисциплину, за организацию, за самоотдачу. Воплощение этой самоотдачи — Андрей Ярмоленко. С другой стороны, мне бы хотелось больше атакующей смелости. Боснийцы были более зубастыми против Франции», — считает Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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