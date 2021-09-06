Известна бригада арбитров, которая обслужит встречу Чехия – Украина

На товарищеском поединке Чехия - Украина, который состоится 8 сентября в Пльзене на стадионе «Дусан-Арена», будет работать бригада арбитров из Словакии во главе с Филипом Гловой.
На линиях ему будут помогать Петер Беднар и Эрик Вейсс. Четвертый арбитр - Ондржей Берка.
Начало встречи - в 21.45 по киевскому времени.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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