Известна бригада арбитров, которая обслужит встречу Чехия – Украина

На товарищеском поединке Чехия - Украина, который состоится 8 сентября в Пльзене на стадионе «Дусан-Арена», будет работать бригада арбитров из Словакии во главе с Филипом Гловой.



На линиях ему будут помогать Петер Беднар и Эрик Вейсс. Четвертый арбитр - Ондржей Берка.



Начало встречи - в 21.45 по киевскому времени.

ФОТО. Сборная Украины отправилась в Чехию