БАБИЧ: «После случайной ничьей с казахами Украину рано списывать со счета»

Специалист – о минувших поединках команды Александра Петракова

  • 06.09.2021 15:38
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БАБИЧ: «После случайной ничьей с казахами Украину рано списывать со счета»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич высказался после матча отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция (1:1).

«Наши ребята очень хорошо сыграли в  первом тайме, сразу после перерыва случился сбой, скорее всего, хозяева оказались не совсем готовы к перестановкам французов, они начали прижиматься к своим воротам и поплатились: чемпионы мира  выровняли  положение. Хотя в целом, подопечные Александра Петракова смело могут записать отчетный поединок себе в актив. Они доказали, что после случайной ничьи с казахами их рано списывать со счета, они продолжают находиться в игре.

Кого отметить? Мне понравился Роман Яремчук, наряду с Андреем Ярмоленко он становится одним из лидеров сборной.

Также важно, что возросла конкуренция за место в старте. Пока что с попаданием в основу возникли проблемы у  Руслана Малиновского, но, думаю, что в следующем поединке — с финнами, с их насыщенной обороной, полузащитник «Аталанты» сыграет, ведь будут нужны его дальние «выстрелы».

Кстати, это  очень хорошо, что на очереди у сборной Украины товарищеский матч — с чехами. Будет возможность просмотреть ближайший резерв из расширенного списка кандидатов в главную команду страны. Это важно, как для самих футболистов, так и тренерского штаба. На финише отборочного цикла необходимо остановить свой выбор на самых достойных».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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