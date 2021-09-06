МИХАЙЛЕНКО: «Впечатлило, как надежно сборная Украины сыграла в обороне»

Экс-игрок национальной сборной Украины Дмитрий Михайленко высказался после матча отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция (1:1).

«Я присутствовал на матче в Киеве и получил удовольствие от увиденного. Конечно, прежде всего, следил за действиями украинских футболистов. После поединка я слышал комментарии некоторых экспертов, которые утверждали, что если бы хозяева задействовали других исполнителей, оказавшихся в запасе, то сыграли бы лучше. Я считаю, что поскольку наши не проиграли чемпионам мира, то тренер Александр Петраков не ошибся с составом и избрал правильную тактику. Мне понравилась игровая дисциплина, практически безошибочная игра в обороне. И это были никакие не «автобусы» у своих ворот, а четко отработанные действия с подстраховкой, с опекой распасовщика французов Поля Погба, с молниеносным переходом в наступление благодаря активности фланговых игроков. На мой взгляд, первый тайм в исполнении сборной Украины по целостности, выполнению тренерской установки один из лучших за последнее время.

Почему инициатива после перерыва перешла к французам? Им нужно было спасаться, они изменили тактическую расстановку, стали чаще открываться за спины нашим защитникам. Именно в этот неудачный для хозяев отрезок, гости и выровняли положение. Однако наши не запаниковали, порадовали концентрацией и, по крайней мере, на ничью наиграли.

Я уверен, что в оставшихся поединках Александр Петраков будет продолжать использовать трех центральных защитников, конечно, возможны определенные модификации в зависимости от сильных и слабых сторон очередных соперников.

Кстати, следующий визави - финны также играют с тремя стопперами, поэтому интересно будет понаблюдать, какими сюрпризами постараются удивить друг друга Петраков и его коллега из страны Суоми. Но это будет в октябре, а пока отдадим должное нашим футболистам, которые дали бой чемпионам мира».