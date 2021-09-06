Ярмоленко вручили футболку с числом 100 и кепку. Сборная улетает в Чехию

8 сентября национальная команда Украины проведет товарищеский матч

  • 06.09.2021 14:45
  • 3095 просмотров
  • 8 комментариев
Ярмоленко вручили футболку с числом 100 и кепку. Сборная улетает в Чехию
© УАФ. Андрей Павелко и Андрей Ярмоленко

После позднего матча с французами национальная команда вернулась в свою резиденцию в отеле «Опера» уже фактически в воскресенье – после часа ночи.

На командном ужине президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, и. о. главного тренера Александр Петраков вручили Андрею Ярмоленко, который преодолел рубеж в 100 игр за национальную команду, символическую футболку сборной Украины с надписью 100, а также традиционные для такого события награды УЕФА – юбилейную медаль и бархатную кепку, которая издавна символизирует знаковое достижение игроком статуса сотника главной команды страны. К поздравлениям присоединились все сборники.

А уже после ужина 7 игроков (Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Руслан Малиновский), которых Александр Петраков отпустил в клубы после изнурительных матчей за сборную, покинули отель «Опера». Однако на этом ротация состава не закончилась. Перед обедом на боль в ноге пожаловался Виталий Миколенко, поэтому, чтобы избежать риска углубления возможного повреждения, наставник отпустил в клуб и его.

Зато в расположение сборной прибыли довызваны Ефим Конопля, Владислав Кочергин и Сергей Булеца. Все трое приняли участие 5 сентября в вечерней тренировке национальной команды, которое состоялось в том же газоне, что и матч. Правда, на этот раз сборники тренировались не при поддержке зрителей, а в антураже немых свидетелей всех событий – трибун главной арены страны.

Величественная тишина «Олимпийского» дала возможность футболистам перевести дыхание после насыщенной игры, одновременно переключив внимание на следующий товарищеский матч – в Чехии. Среди 19 исполнителей, присутствующих сейчас в лагере, сразу шесть потенциальных дебютантов и еще трое игроков, которые провели за сборную от одного до трех поединков. Все они работали в основной группе, исполнявшей тактические упражнения, и провели полноценную тренировку, цель которого – выровнять уровень физической нагрузки.

В то же время пятеро футболистов, которые вышли в стартовом составе и остаются в расположении сине-желтых (Андрей Ярмоленко, Сергей Кривцов, Николай Шапаренко, Александр Тимчик и Роман Яремчук), совершили пробежку и выполнили комплекс упражнений, направленных на восстановление организма.

6 сентября сборная Украины проводит в Киеве утреннюю тренировку, пообедает в отеле и отправится в аэропорт. Вылет чартерного рейса по маршруту Киев – Прага назначено на 17:00.

ФОТО. Ярмоленко вручили футболку с числом 100 и кепку. Сборная улетает в Чехию

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 06.09.2021 15:59
    0
    Да, кепка конечно просто прикол.
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 06.09.2021 15:50
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 06.09.2021 15:48
    Я так понимаю, что когда Пятов увидел близко и вживую эту кепку на Ярмоленко, то понял ,что срочно надо ехать обратно в клуб!
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
    xxxxxxxxxxxxххх, 06.09.2021 15:48
    +2
    Я так понимаю, что когда Пятов увидел близко и вживую эту кепку на Ярмоленко, то понял ,что срочно надо ехать обратно в клуб!
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 06.09.2021 15:45
    -1
    CheMP, 06.09.2021 14:50
    и всё равно кепка идиотская,пусть даже за 100 игр
    сам ти ідіот
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 06.09.2021 15:43
    -1
    Ради кепки и футболки стоило играть!
    Ссылка
    Guta
    online
    Guta, 06.09.2021 15:38
    +2
    Кепка галіма канєшно, але Потапу за 500 мона скинути
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    AЛВ
    AЛВ, 06.09.2021 15:32
    +5
    Бажаю Андрію після сто ігор забити сто голів .!!!
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    CheMP
    CheMP, 06.09.2021 14:50
    -6
    и всё равно кепка идиотская,пусть даже за 100 игр
    Ссылка
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