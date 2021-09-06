Ярмоленко вручили футболку с числом 100 и кепку. Сборная улетает в Чехию

После позднего матча с французами национальная команда вернулась в свою резиденцию в отеле «Опера» уже фактически в воскресенье – после часа ночи.

На командном ужине президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, и. о. главного тренера Александр Петраков вручили Андрею Ярмоленко, который преодолел рубеж в 100 игр за национальную команду, символическую футболку сборной Украины с надписью 100, а также традиционные для такого события награды УЕФА – юбилейную медаль и бархатную кепку, которая издавна символизирует знаковое достижение игроком статуса сотника главной команды страны. К поздравлениям присоединились все сборники.

А уже после ужина 7 игроков (Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Руслан Малиновский), которых Александр Петраков отпустил в клубы после изнурительных матчей за сборную, покинули отель «Опера». Однако на этом ротация состава не закончилась. Перед обедом на боль в ноге пожаловался Виталий Миколенко, поэтому, чтобы избежать риска углубления возможного повреждения, наставник отпустил в клуб и его.

Зато в расположение сборной прибыли довызваны Ефим Конопля, Владислав Кочергин и Сергей Булеца. Все трое приняли участие 5 сентября в вечерней тренировке национальной команды, которое состоялось в том же газоне, что и матч. Правда, на этот раз сборники тренировались не при поддержке зрителей, а в антураже немых свидетелей всех событий – трибун главной арены страны.

Величественная тишина «Олимпийского» дала возможность футболистам перевести дыхание после насыщенной игры, одновременно переключив внимание на следующий товарищеский матч – в Чехии. Среди 19 исполнителей, присутствующих сейчас в лагере, сразу шесть потенциальных дебютантов и еще трое игроков, которые провели за сборную от одного до трех поединков. Все они работали в основной группе, исполнявшей тактические упражнения, и провели полноценную тренировку, цель которого – выровнять уровень физической нагрузки.

В то же время пятеро футболистов, которые вышли в стартовом составе и остаются в расположении сине-желтых (Андрей Ярмоленко, Сергей Кривцов, Николай Шапаренко, Александр Тимчик и Роман Яремчук), совершили пробежку и выполнили комплекс упражнений, направленных на восстановление организма.

6 сентября сборная Украины проводит в Киеве утреннюю тренировку, пообедает в отеле и отправится в аэропорт. Вылет чартерного рейса по маршруту Киев – Прага назначено на 17:00.

ФОТО. Ярмоленко вручили футболку с числом 100 и кепку. Сборная улетает в Чехию