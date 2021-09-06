Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Атмосфера на стадионе была незабываемой»

Вингер сборной Украины поблагодарил болельщиков после матча с Францией (1:1)

  • 06.09.2021 13:30
  • 917 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Атмосфера на стадионе была незабываемой»
© УАФ. Андрей Ярмоленко

31-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поблагодарил фанатов украинской национальной команды после поединка отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции (1:1).

«Спасибо за поддержку! Атмосфера на стадионе была незабываемой», — написал Андрей после матча.

Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и был заменен на Зубкова на 93-й минуте встречи.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 06.09.2021 14:21
    0
    Работяга !
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 06.09.2021 14:00
    -1
    кепка даунская у сборной ИМХО
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