Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Атмосфера на стадионе была незабываемой»

31-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поблагодарил фанатов украинской национальной команды после поединка отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции (1:1).

«Спасибо за поддержку! Атмосфера на стадионе была незабываемой», — написал Андрей после матча.

Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и был заменен на Зубкова на 93-й минуте встречи.