Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Атмосфера на стадионе была незабываемой»

31-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поблагодарил фанатов украинской национальной команды после поединка отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции (1:1).
«Спасибо за поддержку! Атмосфера на стадионе была незабываемой», — написал Андрей после матча.
Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и был заменен на Зубкова на 93-й минуте встречи.
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