Матеус ПЕЙШОТО: «Чем больше забью, тем лучше для меня и Металлиста»

В матче с «ВПК-Агро» (2:0) нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото оформил свой первый дубль в украинском футболе. По окончании поединка бразильский легионер поделился эмоциями от игры и рассказал о своей адаптации к местным погодным условиям.

— Матеус, четыре матча в Украине — пять голов. Доволен первыми играми за «Металлист»?

— Очень рад, потому что, как я уже говорил, задача № 1 для нападающего — забивать в каждом матче. На этот раз удалось отличиться дважды. Но, в первую очередь, спасибо ребятам, тренерскому штабу за такой коллектив. Благодаря им чувствую себя комфортно на футбольном поле. Плюс атмосфера на стадионе! Моя семья недавно прилетела в Украину, поэтому воскресенье стало для меня днем двойных эмоций. Главное, что забил. Задачу никто не менял: чем больше забью — тем лучше для меня и тем лучше для «Металлиста». Будем работать, работать и еще раз работать, чтобы продолжать забивать в каждом матче.

— Ты говоришь, команда помогла в адаптации. А к погоде в Украине уже привыкаешь?

— Я из города, где в Бразилии жарче всего, из Рио-де-Жанейро. Но в последнее время играл на юге Бразилии, а там бывает холодно, как здесь. Даже перед этим матчем все ребята были в теплой одежде, а я вышел на разминку в футболке и шортах. Все смеялись, дескать, уже привык к Украине, а я говорю: «Да». Я полгода играл на юге Бразилии, и там тоже холодная погода. Думаю, все будет нормально. В свой выходной я ездил в магазин, покупал теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Но, повторюсь, самое важное — на футбольном поле. За его пределами у нас хороший коллектив, есть люди, которые меня поддерживают. Никаких проблем.

Следующий матч «Металлист» снова проведет в Харькове. В воскресенье, 12 сентября, соперником харьковской команды будет «Краматорск». Начало игры в 18:45.